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Самолет Минобороны доставил на родину из Сирии 26 российских детей

Это первый вывозной рейс Минобороны после перерыва, связанного с пандемией COVID-19
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

ЩЕЛКОВО /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Самолет Минобороны РФ, забравший 26 российских детей из Сирии, в ночь на вторник благополучно приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Как отмечалось, это первый после перерыва, вызванного ограничительными мерами в связи с пандемией COVID-19, вывозной рейс Министерства обороны РФ.

"При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации Анны Кузнецовой из Сирийской Арабской Республики на родину возвращены 26 российских детей, находившихся в приютах Дамаска", - сказали в пресс-службе.

Ранее Кузнецова заявляла о 122 российских детях, на вывоз которых из Сирии, по ее оценкам, может понадобиться четыре рейса.

Теги
СирияРоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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