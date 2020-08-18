{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В работе Facebook произошел сбой

По данным сервиса Downdetector, проблемы возникают в основном со входом в соцсеть и с просмотром новостной ленты

ТАСС, 18 августа. Проблемы в работе социальной сети Facebook наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается во вторник на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на сбои в работе сервиса жалуются в США (в особенности в штатах Нью-Йорк, Техас, Калифорния и округе Колумбия), а также в Канаде, Мексике, Бразилии, Великобритании, Нидерландах и Греции. В России незначительные проблемы фиксируют пользователи в Москве.

Проблемы в работе Facebook возникают в основном со входом в соцсеть (около 35% жалоб) и с просмотром новостной ленты (33%). Около 31% пользователей жалуются на полное отключение социальной сети.

Теги
БразилияКанадаМексикаСШАВеликобританияГрецияНидерландыРоссия
Самолет Минобороны доставил на родину из Сирии 26 российских детей
Это первый вывозной рейс Минобороны после перерыва, связанного с пандемией COVID-19
Читать полностью