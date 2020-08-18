"Известия": срочники смогут получить водительские права категории D без уплаты госпошлины

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов и несколько депутатов "Единой России" разработали законопроект, в соответствии с которым граждане, проходящие военную службу по призыву, смогут получить водительские удостоверения категории D и подкатегории D1 без уплаты государственной пошлины, составляющей от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. Правительство РФ поддержало данную инициативу, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на заключение кабмина.

"Законопроект имеет социальную значимость в условиях сокращения доходов части населения в связи с реализацией ограничительных и иных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). С учетом изложенного правительство законопроект поддерживает", - говорится в заключении правительства.

По данным издания, предлагается также освободить от выплаты госпошлин за выдачу удостоверения тракториста-машиниста тех россиян, которые получили военно-учетную специальность (ВУС) солдат (матросов) и сержантов (старшин), предполагающую управление транспортными средствами или самоходными машинами. По мнению авторов инициативы, для подлежащих призыву россиян, которые, как правило, не имеют собственного заработка, взимаемые суммы довольно существенны.

В "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" готовы поддержать законопроект, который, по сведениям издания, может быть рассмотрен парламентом уже в сентябре.

Водительские права категории D предоставляют возможность управлять транспортными средствами, которые служат для перевозки людей и имеют более восьми сидячих мест, не учитывая водительского места. К данной категории относятся автобусы любой массы и размеров, включая дополненные прицепами с массой, не превышающей 750 кг.