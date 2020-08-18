ВЦИОМ: идеи Греты Тунберг разделяют 12% россиян

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Только 12% россиян считают, что каждый должен сократить потребление различных ресурсов для борьбы с глобальным потеплением, и разделяют, таким образом, идеи шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Фонда национальной энергетической безопасности об отношении россиян к экологическим и климатическим проблемам после самоизоляции.

"Россияне не верят в способность изменить климатическую ситуацию на планете за счет отказа от активного потребления. Только 12% наших соотечественников считают, что каждый должен существенно сократить потребление различных ресурсов для борьбы с глобальным потреблением. Именно такова доля сторонников "мира Греты Тунберг" в России", - говорится в тексте исследования.

При этом 43% россиян считают, что борьбу с изменением климата стоит вести "сверху вниз", обеспечивая соответствующую законодательную базу и контроль за использованием природных ресурсов. Опрос также показал, что каждый четвертый респондент заявил о том, что пандемия заставила его задуматься об экологии в большей степени, чем это было раньше. Почти столько же считают, что после пандемии люди начнут активнее думать об экологии (29%).

По данным исследования, большинство россиян не готовы отказаться от поездок на личном транспорте ради экологии.

"Большинство россиян не готовы отказаться от поездок на личном автомобиле (62%), только 15% готовы это сделать. Важно отметить, что в крупных городах сторонников отказа от передвижения на личном автотранспорте гораздо больше, чем в среднем по выборке - 22% в Москве и Петербурге, 21% - в прочих городах-миллионниках. Однако передвижение на автомобиле - это вопрос не парниковых газов, а выхлопных. Но, похоже, сюжет с климатом и грязным воздухом в сознании россиян не имеет четких разграничений, ведь выхлопные газы в крупных городах воспринимаются как очень острая проблема (85% жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают загрязнение воздуха актуальной проблемой)", - говорится в исследовании.

При этом опрос показал, что россияне готовы экономить воду, заменив прием ванны душем (43% уже это сделали или собираются сделать), и электроэнергию (59% россиян уже контролируют ее расход или собираются это сделать). Несколько иная ситуация обстоит с кондиционерами, для россиян они пока не стали предметами повседневного обихода - 38% ими не пользовались или уже отказались от них. Однако 16% готовы отказаться от их использования, но 45% опрошенных все же не стали бы этого делать.

Об опросе

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 июля 2020 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов.

Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Грета Тунберг - 17-летняя экоактивистка, которая стала известна после эмоционального выступления в ООН в сентябре прошлого года, вызвавшее большой общественный резонанс. В своей речи на саммите по климату она заявила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением атмосферы не принимается достаточно усилий.