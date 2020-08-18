СМИ: в Минске задержали гражданина Японии

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Гражданин Японии задержан в Минске, где уже больше недели проходят уличные акции протеста против результатов состоявшихся 9 августа президентских выборов. Об этом сообщило во вторник агентство Kyodo .

Японское посольство в Белоруссии не раскрывает личность мужчины. Известно, что он проживает в Минске. Японец находится в изоляторе в пределах белорусской столицы с середины прошлой недели. В настоящее время дипломаты собирают информацию о причинах и обстоятельствах его задержания.

Выборы главы государства в Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% голосов одержал действующий президент республики Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Митинги продолжаются уже вторую неделю, по информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.