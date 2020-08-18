СМИ: в Калифорнии зарегистрировали первый с 2015 года случай заболевания чумой

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Случай заражения чумой впервые с 2015 года зарегистрирован в штате Калифорния. Об этом сообщила в понедельник телестанция KTLA в Лос-Анджелесе со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата. По их данным, житель округа Эльдорадо, вероятно, заразился после укуса блохи. В этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов-носителей бацилл чумы.

Последний случай заражения чумой в Калифорнии был зафиксирован в 2015 году. Болезнь была диагностирована у двух жителей округа Лос-Анджелес. Вероятно, они были заражены во время посещения Йосемитского национального парка на границе со штатом Невада. Оба пациента выздоровели.

В июле нынешнего года случай заражения бубонной чумой был зарегистрирован в штате Колорадо. По данным Центров по контролю над заболеваниями и профилактике, с начала прошлого века в США было зарегистрировано около тысячи случаев заболевания чумой.

В нынешнем году случаи заражения людей бубонной чумой были зарегистрированы в Китае и Монголии. Власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в начале июля объявили режим повышенной эпидемической опасности после поступления в местное медицинское учреждение пациента с симптомами, которые обычно наблюдаются у заболевших бубонной чумой. В июле в Монголии сообщили о смерти от бубонной чумы 15-летнего подростка из аймака (провинции) Говь-Алтай на юго-западе страны.