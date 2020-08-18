Кузнецова сообщила, что доставленных из Сирии детей отправят в восемь регионов

ЩЕЛКОВО /Московская область/, 18 августа. /ТАСС/. Двадцать шесть российских мальчиков и девочек, которых в ночь на вторник самолет Минобороны РФ доставил из Сирии на родину, отправятся по восьми регионам страны под опеку родных. Об этом во вторник сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, перед отправлением в Москву все они дожидались оформления документов и снятия транспортных ограничений в приютах Дамаска.

"По возвращению в Россию все они попадут под опеку своих родственников и поедут в 8 субъектов РФ", - сказала омбудсмен. Среди этих субъектов она назвала Дагестан, Ингушетию и Кабардино-Балкарию.

По информации Кузнецовой, возраст российских детей, доставленных первым после перерыва, вызванного ограничениями из-за пандемии, бортом Минобороны РФ, составляет от года до 15 лет. "Большинству из них - от двух до шести лет", - уточнила она.