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Пандемия COVID-19

В Приморье прекратился рост числа зараженных коронавирусом

В течение последних 10 дней количество заболевших не превышает ежедневно 100 человек

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Приморья констатировали стабилизацию ежедневного количества новых зараженных коронавирусной инфекцией, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

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На протяжении последних 10 дней в Приморском крае количество заболевших ежедневно практически не превышает 100 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8 527 подтвержденных случаев коронавируса (89 за последние сутки), выздоровели 6 842 пациентов, умерли - 99 человек.

"Как отмечают в министерстве здравоохранения Приморского края, ситуация по распространению коронавирусной инфекции в регионе стабильная, однако уровень заболеваемости достаточно высок. Позитивным моментом остается то, что ежесуточное число заболевших перестало расти. В свете этого в Приморье началась проработка вопроса о потенциальном возвращении части коечного фонда, зарезервированного для больных коронавирусом, для плановой госпитализации по другим направлениям", - говорится в сообщении.

По словам зампредседателя правительства Приморья - министра здравоохранения Анастасии Худченко, в Приморье фактически нет районов, где не было бы зарегистрированных случаев заражения. На отдаленных территориях это, в основном, завозные случаи.

"Сейчас у нас занято около 63% коечного фонда, и мы впервые за все время начали разговор о выводе части коечного фонда, его перепрофилировании обратно в те виды помощи, которые они должны оказывать. В частности, по Находкинской больнице, где стабилизировалась ситуация, в ближайшее время мы будем отказываться от отделения в бухте Отрада для легких форм и постепенно вводить в оборот саму больницу", - цитирует Худченко пресс-служба.

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РоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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