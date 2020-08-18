Дегтярев пригласил протестующих жителей Хабаровского края в "народный совет"

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев пригласил жителей региона, участвующих в несогласованных акциях в поддержку арестованного бывшего главы Сергея Фургала, в "народный совет". Об этом сообщается на сайте краевого правительства во вторник.

"Народный совет" - новый консультативный орган, который создается по инициативе Дегтярева для более тесного взаимодействия с лидерами общественного мнения.

"Приглашаю протестующих к диалогу. Сергей Иванович Фургал - мой однопартиец. Важно понять желания жителей края, которые его выбирали. Но это должен быть конструктивный разговор. Я жду, что участники массовых акций выдвинут своих представителей в Народный совет для постоянной связи с властью", - приводятся в сообщении слова Дегтярева.

Совет формируется из числа активных местных жителей, представителей общественных, научных организаций, средств массовой информации, членов региональной общественной палаты, общественных советов при органах власти и муниципальных образований. Попасть в совет можно несколькими способами. Один из них - по итогам рейтингового голосования на портале "Голос27" www.golos27.ru. Там можно зарегистрироваться, разместить свои данные и прикрепить необходимые документы. Для включения в состав народного совета необходимо набрать не менее 250 голосов в поддержку.

Также у граждан есть возможность заручиться очной поддержкой своих единомышленников и представить подписной лист оценочной комиссии. В нем должно быть не менее 100 подписей. Кроме того, активные блогеры, которые имеют в своих аккаунтах социальных сетей не менее 5 тыс. подписчиков, могут написать заявление на включение в состав совета. В совет включат также людей по личному приглашению главы региона.

Несогласованные акции в поддержку Фургала проходят в регионе с 11 июля, после задержания бывшего губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство. Президент Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Дегтярев, который возглавлял в Госдуме комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.