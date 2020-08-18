Эксперт: Красная армия показала мужество и героизм в борьбе за Курильские острова

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Курильская десантная операция Красной армии, которая началась ровно 75 лет назад - 18 августа 1945 года, продемонстрировала мужество и отвагу советских солдат, убежден научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Красноармейцам тогда удалось преодолеть значительно превосходящие численные силы противника и разбить укрепленную оборону врага.

"Десант на Курилы является ярким примером огромного преимущества Красной армии, ее дерзости, опыта и героизма наших воинов. Курильская десантная операция фактически стала точкой советско-японской, и, наверное, всей Второй мировой войны, которая (операция) была блестяще проведена", - сказал он ТАСС.

Он напомнил, что занятие Курильских островов нашим государством было согласовано на переговорах с союзниками в Ялте и Потсдаме на соответствующих конференциях. "Советское командование 9 августа начало проведение Маньчжурской наступательной операции, за которой последовала Южно-Сахалинская операция. Вслед за этим создались условия, чтобы высадиться на Курильских островах", - отметил историк.

Ожесточенные бои

Советские войска обладали преимуществом в авиации и артиллерии, но японцы сосредоточили на островах Курильской гряды более 80 тыс. человек, свыше 200 орудий и 60 танков - они рассчитывали на долговременную оборону и не собирались отдавать Курилы. "Самым укрепленным был остров Шумшу в 12 км от побережья Камчатки, там дислоцировались значительные силы и артиллерия японцев, были подготовлены бетонные доты и дзоты, пулеметные точки, укрытия и подземные ходы", - сказал Мягков.

Главнокомандующий советскими силами на Дальнем Востоке маршал Александр Василевский еще 15 августа 1945 года дал приказ о высадке на Шумшу и проведении Курильской операции. Командиром десанта был командир 101-й стрелковой дивизии генерал Порфирий Дьяков, а непосредственным руководителем был командующий Камчатским оборонительным районом генерал Алексей Гнечко. "Бои за Шумшу были очень ожесточенными, 18 августа в половине третьего ночи советская артиллерия открыла огонь, подошел передовой отряд десанта - батальон морской пехоты, который начал высадку. Японцы открыли огонь и начали ожесточенное сопротивление, несколько раз переходили в контратаки, в том числе, танковые, и потери с обеих сторон были достаточно большими", - отметил научный директор РВИО.

Однако, несмотря на сопротивление, красноармейцы не дрогнули и отразили японские контратаки. "Они подбили 40 из 60 японских танков, и противник не смог сбросить первую волну нашего десанта, за которым последовала следующая. Бои продолжались плоть до 22 августа, когда японцы уже окончательно не капитулировали. На этом острове было взято в плен более 12 тыс. японских военнослужащих, в том числе два генерала", - подчеркнул собеседник агентства.

Взятие Южных Курил

Курильская операция продолжилась высадками наших войск на остров Парамушир, а в конце августа-начале сентября произошла высадка на острова Южных Курил - Уруп, Итуруп, Кунашир и Шикотан. "Там уже не было таких жестоких боев, японские войска сопротивлялись, но в основном, сдавались в плен, моральный фактор уже не играл большой роли, поскольку мы захватили самые укрепленные позиции и было понятно, что Япония проигрывает войну", - отметил Мягков.

Всего на Курильских островах было разоружено и пленено более 50 тыс. японских солдат и офицеров, девять советских воинов затем были удостоены звания Героя Советского Союза. "Надо отметить, что десант на острова стоил больших потерь и нам - более полутора тысяч человек, включая погибших, раненых и пропавших без вести", - напомнил историк.

Островные споры

Мягков подчеркнул, что претензии Японии относительно статуса Курильских островов не выдерживают критики с исторической точки зрения. "Сегодняшнее мнение японского руководства о том, что острова Южных Курил должны отойти Японии, не выдерживает никакой критики как антиисторичное и утопичное. Дело в том, что Япония проиграла войну и по Сан-Францискому договору отказывалась от этих островов, и Советский Союз на всех законных основаниях, подтвержденных международными соглашениями с союзниками по антигитлеровской коалиции, становился обладателем этих островов", - сказал он.

Научный директор РВИО отметил, что отсутствие заключенного мирного договора между Россией и Японией не сказывается на взаимной экономической деятельности. "То, что Япония сегодня связывает возвращение этих островов с заключением мирного договора с Россией - это тоже утопический план. У нас нет состояния войны, и отсутствие мирного договора не препятствовало СССР и Японии еще в 1960-1970-е годы вести обширную торговлю. Япония и сегодня остается важным торговым партнером России, несмотря на отсутствие мирного договора", - напомнил собеседник ТАСС.