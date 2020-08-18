ТАСС, 18 августа. Торжественная линейка в День знаний 1 сентября в школах Якутска пройдет только для первоклассников в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Об этом во вторник на своей официальной странице в Twitter написал и.о. председателя правительства Республики Саха (Якутия) Андрей Тарасенко.

"В Якутске линейка 1 сентября состоится только для первоклассников. Что касается организации питания школьников, профилактика требует либо одноразовую посуду, либо посудомоечные машины. Поручил профильному ведомству предоставить расчет на закупку для школ, где такой техники нет", - написал Тарасенко.

По информации пресс-службы правительства республики, в городе утверждены режимные требования и рекомендации по организации образовательного процесса в школах. Каждая школа должна принять собственную модель организации учебного процесса: полностью очную, смешанную или дистанционную.

Школам совместно с родителями поручено до 22 августа принять решение, после чего разместить на своих сайтах информацию о разработанных моделях обучения и организовать прием заявлений от родителей на дистанционное обучение детей с 1 сентября по 31 декабря. Также закон позволяет перевести на семейное образование учащихся 10-11 классов.

"Дистанционное обучение для своего ребенка может выбрать любой родитель, в первую очередь, оно рекомендуется детям, имеющим хронические и острые заболевания; детям, имеющим противопоказания для вакцинации от гриппа. 20 августа управление образования и школы откроют работу горячих линий, информация появится на соответствующих сайтах", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Якутии.

Всего в Якутии выявлено 6 752 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 5 301 человек, умер 61 пациент.