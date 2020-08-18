Мадуро сообщил, что глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы излечился от COVID-19

"Благодарю Дьосдадо Кабельо за его участие в важном рабочем дне для нашей партии. Он уже выздоровел и с новыми силами возвращается к исполнению своих обязанностей", - написал политик в Twitter.

В июле Кабельо сообщил, что результат его теста на наличие нового коронавируса оказался положительным. Конституционная ассамблея учреждена президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в мае 2017 года для разработки новой конституции. Ее состав был сформирован 30 июля того же года при бойкоте оппозиции. Орган принял на себя функции законодательной власти, фактически заменив Национальную ассамблею (однопалатный парламент), контролируемую противниками Мадуро.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях инфицирования в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта президент Николас Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны. К настоящему времени в республике зарегистрировано 33 755 случаев заражения коронавирусом, умер 281 человек.