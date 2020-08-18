Власти Сахалина направили почти 2,5 млрд рублей на подготовку школ

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области направили более 2,4 млрд рублей на подготовку образовательных учреждений региона к новому учебному году. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

В Сахалинской области в этом учебном году за парты сядут около 60 тыс. детей, среди них 6,3 тыс. первоклассников.

По решению местных властей, с 1 сентября в очном режиме приступят к занятиям учащиеся всех классов во всех школах области. "На подготовку учреждений образования к новому учебному году направлено более 2,4 млрд рублей за счет всех источников финансирования. Более 350 сахалинских учреждений образования готовы к учебному году в очном формате", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Перед 1 сентября во всех образовательных учреждениях островов пройдет дезинфекция. Школы перейдут на кабинетную систему - за каждым классом закрепят отдельный учебный кабинет, где будут проходить все уроки. Для школ закупили бесконтактные термометры, антисептики и рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Многие учреждения капитально отремонтировали. Также часть выделенных средств пошла на выполнение мероприятий по противопожарной и антитеррористической безопасности. Оборудовали пищеблоки, модернизировали учебную базу.

"В этом году особое внимание нужно было уделить подготовке школ именно с точки зрения безопасности по здоровью в связи с пандемией. Уверены, что наши школы в этом плане подготовлены на "отлично" и никаких серьезных случаев за год не случится, будем на это надеяться. Мы знаем, что не во всех регионах с 1 сентября дети всех классов пойдут в школы. В нашем регионе в школы пойдут все ученики", - прокомментировали ТАСС в правительстве области.

На островах проходят лечение 1 480 человек с коронавирусом, 2 215 пациентов уже выписаны из больницы. Сахалинская область входит в число субъектов РФ с самыми низкими показателями заболеваемости и является первым регионом в России, реализовавшим третий этап снятия режима самоизоляции. Регион является единственным субъектом страны, где за все время пандемии не зарегистрировали ни одного летального исхода от инфекции или тяжелого случая.