В Приморье открылся чемпионат подводных дронов "Аквароботех-2020" среди силовых ведомств

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Открытие третьих всероссийских соревнований по морской робототехнике "Аквароботех-2020. Восточный бриз" состоялось во вторник на водной станции ЦСКА во Владивостоке, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда перспективных исследований, являющегося одним из организаторов.

"В первом этапе соревнований, который пройдет с 18 по 22 августа на открытой воде Амурского залива, выступят команды силовых ведомств и организаций-разработчиков по направлениям безэкипажных катеров, автономных (АНПА) и телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов (ТНПА). Конкурсные задания будут выполнять более 20 команд", - говорится в сообщении.

Среди участников представители Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, частей центрального подчинения Минобороны России, ФСО России, Росгвардии, МЧС России, а также научные институты и различные предприятия. Среди заданий, которые предстоит выполнить командам, обследование трубопроводов и кабельных линий, осмотр боносетевых заграждений, обследование подводных частей кораблей, выполнение подводно-технических работ, обследование донной поверхности акватории, поиск объектов.

"На сегодняшний день аппараты все больше применяются в практике: и в МЧС, и во флотах всех они работают, а не стоят в ангарах от соревнований до соревнований. Просто это работа пока еще творческая, и нормативные документы, методики и тактика применения этих аппаратов на сегодняшний день еще формируется. В ходе соревнований как раз и отрабатывается этот вопрос", - рассказал журналистам руководитель Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.

Во втором этапе соревнований, который пройдет 22-26 сентября выступят команды российских вузов. Соревнования "Аквароботех -2020. Восточный бриз" проводятся в рамках научно-практической конференции "Перспективы развития роботизированных комплексов (систем) морского базирования". Пленарное заседание конференции состоится 26 сентября 2020 года на базе Дальневосточного федерального университета.

Соревнования "Аквароботех" проводится на регулярной основе с 2018 года. Организатором выступает Фонд перспективных исследований при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, Минпромторга, Минобороны, МЧС, Минтранса, Минобрнауки и ряда организаций.