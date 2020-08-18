Кузнецова считает, что закон о воспитании поможет профилактике АУЕ среди молодежи

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Реализация закона об укреплении воспитательной составляющей в системе образования поможет в профилактике деструктивных движений среди молодежи, включая признанного экстремистским АУЕ. Как заявила во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, в ее аппарате запрет такого движения приветствуют.

В понедельник Верховный суд РФ удовлетворил административное исковое заявление генпрокурора и признал движение АУЕ экстремистским, а также запретил его деятельность. Идеология АУЕ пропагандирует насилие, отрицание общепринятой морали и любых форм управления. Участники движения насаждают идеи борьбы с правоохранительными органами и властями всех уровней.

"Мы, безусловно, приветствуем это решение. Все вещи надо называть своими именами. И конечно, мы ждали этого решения", - сказала Кузнецова.

По ее словам, для искоренения вовлечения детей в деструктивные движения необходимо работать в двух направлениях. "На первом направлении, а именно в плане блокировок, противодействие мы ведем гораздо эффективнее, чем по второму направлению, которое, на мой взгляд, первично. А именно профилактика", - отметила она.

Омбудсмен уверена, что дети попадают под дурное влияние, "потому что им нечем заняться". "Потому что нет других ориентиров или интересов. Их никто не ведет в другом, созидательном направлении, - считает уполномоченный. - При совокупности действий в этом направлении, я уверена, что все эти организации сойдут просто на нет. Потому что мы прекрасно понимаем, что сегодня АУЕ, а завтра еще какая-нибудь организация всплывет".

Закон о воспитании

В связи с этим Кузнецова обратила внимание на закон об укреплении воспитательного компонента в образовательной системе. "Я возлагаю огромные надежды на этот документ и на то, что в конституцию внесены изменения, которые позволят не только декларировать тему воспитания, ценности, но я очень надеюсь, что они воплотятся в реальные действия, которые направят активность наших молодых людей в созидательное русло", - добавила она.

Отвечая на вопрос о том, поможет ли реализация документа профилактике АУЕ и других деструктивных идей, омбудсмен ответила положительно. "Блокируя, мы понимаем, что никто не застрахован от того, что возникнут другие деструктивные группы. Мы считаем, что нужно активизироваться в другом направлении. Видим, что есть четкие, реальные шаги, векторы определены. Внесены законодательные изменения", - заключила Кузнецова.

Указанный закон был подписан главой государства 31 июля. Теперь в законе "Об образовании" будет установлен механизм организации воспитательной работы, которая войдет в состав образовательных программ. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы должны быть включены в соответствующую образовательную программу учреждения образования. В документе также уточняется само понятие "воспитание".