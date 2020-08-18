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Трамп сообщил, что отверг план сокращения финансирования здравоохранения Пентагона

По мнению американского лидера, это могло бы навредить сотрудникам ведомства

ТАСС, 18 августа. Президент США Дональд Трамп не принял предложение Пентагона по сокращению на $2,2 млрд трат на медицинское обслуживание сотрудников ведомства. Об этом американский лидер сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Предложение чиновников Пентагона сократить [финансирование] военного здравоохранения было решительно и полностью мной отвергнуто. Мы не станем делать ничего, что могло бы навредить нашим замечательным военным профессионалам и героям, пока я ваш президент", - написал Трамп.

16 августа портал Politico сообщил со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США, что его чиновники, ответственные за составление бюджета, предложили сократить траты на медобслуживание военнослужащих на $2,2 млрд. Источники портала отметили, что предложенный план мог негативно сказаться на эпидемиологической ситуации в армии в ситуации пандемии COVID-19.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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