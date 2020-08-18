Трамп сообщил, что отверг план сокращения финансирования здравоохранения Пентагона

ТАСС, 18 августа. Президент США Дональд Трамп не принял предложение Пентагона по сокращению на $2,2 млрд трат на медицинское обслуживание сотрудников ведомства. Об этом американский лидер сообщил в понедельник на своей странице в Twitter.

"Предложение чиновников Пентагона сократить [финансирование] военного здравоохранения было решительно и полностью мной отвергнуто. Мы не станем делать ничего, что могло бы навредить нашим замечательным военным профессионалам и героям, пока я ваш президент", - написал Трамп.

16 августа портал Politico сообщил со ссылкой на источники в оборонном ведомстве США, что его чиновники, ответственные за составление бюджета, предложили сократить траты на медобслуживание военнослужащих на $2,2 млрд. Источники портала отметили, что предложенный план мог негативно сказаться на эпидемиологической ситуации в армии в ситуации пандемии COVID-19.