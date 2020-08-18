Журналисты пула Мишустина покинули Благовещенск из-за выявленных больных COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Весь пул журналистов, сопровождающих премьер-министра России Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, вылетел из Благовещенска после выявления новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Представителей СМИ утром вывезли из гостиницы. При этом те, у кого вирус обнаружен, ехали в отдельном микроавтобусе, и их первыми подняли на вывозной борт МЧС в изолированный отсек. Все журналисты получили в аэропорту защитные костюмы, запас масок и перчаток. После того как все уезжавшие представители СМИ облачились в костюмы, их на автобусе отвезли к самолету. Рейс выполняет самолет Sukhoi Superjet 100, носящий имя "Алексей Маресьев".

Как сообщили в понедельник в пресс-службе правительства России, "в ходе регулярного тестирования были выявлены дополнительные положительные результаты тестов у ряда журналистов пула". В кабине заявляли, что "чтобы защитить их жизнь и здоровье, были предприняты все необходимые меры, журналисты изолированы и находятся под контролем медиков". Журналисты уехали "в Москву под наблюдение врачей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и мероприятий".

Ранее часть журналистов премьерского пула вывезли из Петропавловска-Камчатского в Москву для помещения в карантин после получения у них положительных результатов тестов на коронавирус. При этом остальные представители СМИ продолжили работу по маршруту главы кабмина, отправившись с ним в Магадан, а затем в Благовещенск. Последний тест на вирус журналисты сдали 17 августа, прилетев в столицу Амурской области.

Ранее сообщалось, что вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев был вынужден отказаться от участия в мероприятиях рабочей поездки из-за того, что у него был обнаружен коронавирус.

"Дальневосточное турне" главы кабмина началось в четверг, 13 августа, и заканчивается 18 августа. В ходе поездки Мишустин посетил Чукотку и Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.