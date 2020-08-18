В ВОЗ рассказали о новой фазе пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Пандемия коронавируса в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) вошла в новую стадию, которая характеризуется усилиями стран по минимизации ущерба экономической деятельности и сохранению мер профилактики в повседневной жизни. Об этом заявил во вторник директор бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Западно-Тихоокеанском регионе Такэси Касаи в ходе пресс-конференции в формате онлайн.

"Мы входим в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На этой стадии страны все больше увеличивают свои возможности по минимизации масштабной дестабилизации экономики и повседневной жизни. Делают они это за счет ранней диагностики и быстрого реагирования. Кроме того, люди придерживаются мер против распространения инфекции, которые уже стали частью "новой повседневности", - сказал он.

В представленном в ходе пресс-конференции докладе также отмечается, что в ряде стран АТР, столкнувшихся с повторным ростом числа заражений, происходит увеличение пропорции инфицированных среди молодых людей. К примеру, в Японии число заражений среди людей младше 40 лет в июле выросло почти в два раза до 65% от всех новых случаев по сравнению с первой волной в апреле-мае.

"У этой группы болезнь может протекать с легкими симптомами или без них. В результате, сами того не зная, эти люди могут принести инфекцию в места, где находятся пожилые. К примеру, речь идет о центрах по уходу", - отметила представитель ВОЗ, доктор Тамано Мацуи.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 21,6 млн человек, свыше 775 тыс. умерли.