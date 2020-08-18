Казахстанские студенты вузов России с 1 сентября могут начать учебу дистанционно

НУР-СУЛТАН, 18 августа. /ТАСС/. Студенты из Казахстана, которые обучаются в российских вузах, с началом нового учебного года смогут продолжить обучение в дистанционном формате. Об этом сообщила во вторник пресс-служба посольства Казахстана в России.

"По имеющейся информации, 1 сентября все вузы РФ начнут учебный год в очном формате. Однако в связи с тем, что въезд студентов из Республики Казахстан в РФ временно приостановлен до стабилизации эпидемиологической ситуации, российские учебные заведения готовы организовать учебный процесс в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Как отметили в дипломатическом представительстве, студенты могут самостоятельно следить за информацией на сайтах своих учебных заведений и быть на связи с кураторами факультетов.

Учебный год в вузах РФ

11 августа министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что занятия в большинстве российских вузов с 1 сентября начнутся в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что около 92% российских вузов планируют начать учебный год с 1 сентября, остальные - с 14 сентября.

Ситуация в Казахстане

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая. 5 июля власти республики из-за ухудшения эпидемической ситуации повторно ввели ряд дополнительных карантинных ограничений. Их начали поэтапно смягчать с 17 августа.

На данный момент в стране подтверждены 103 300 случаев инфицирования коронавирусом, 84 445 пациентов выздоровели, 1 431 человек умер.