Москалькова обратилась к генпрокурору США в защиту прав осужденной россиянки Осиповой

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к генеральному прокурору США Уильяму Барру с просьбой о поддержании ходатайства россиянки Богданы Осиповой об изменении ей наказания на меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Обращение омбудсмена есть в распоряжении ТАСС.

"Руководствуясь принципами гуманности и ценности человеческой жизни, прошу вас, уважаемый господин Барр, рассмотреть возможность поддержки ходатайства Б. Осиповой о применении в отношении нее меры наказания, не связанной с лишением свободы", - говорится в обращении.

Москалькова ссылается на то, что ситуация с распространением коронавируса в США остается "достаточно сложной", инфекция, по ее данным, не обошла стороной пенитенциарной учреждения. "Тюрьма, в которой в настоящий момент содержится Б. Осипова, обозначена вами в качестве первоочередного пенитенциарного учреждения, в котором необходимо сократить количество отбывающих наказание заключенных", - отмечает омбудсмен. В своем обращении она ссылается на тяжелое состояние здоровья россиянки, ряд серьезных хронических заболеваний, которые "подвергают ее жизнь реальной опасности в случае заражения новой коронавирусной инфекцией".

Осипову в 2019 году признали виновной в похищении и вывозе за пределы США собственных детей и вымогательстве. Ее приговорили примерно к шести годам тюремного заключения, она отбывает наказание в федеральной тюрьме Данбери, штат Коннектикут.

В середине июля Осипова направила в суд ходатайство с просьбой разрешить ей в свете пандемии и проблем со здоровьем далее отбывать заключение под домашним арестом. Осипова отмечала, что у нее нет в настоящее время ни действующего американского паспорта, ни российского. В ходатайстве подчеркивается, что у нее "нет связей с организованной преступностью", она не пыталась бежать из тюрьмы. Как следовало из документа, она должна находиться в заключении еще около трех лет.

В тюрьме Данбери выявили много случаев заражения. В конце июля стало известно, что американские власти в суде требуют отказать россиянке в возможности продолжить отбывать наказание под домашним арестом.