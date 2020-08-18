Более 30 тыс. дальневосточных семей получили выплаты за рождение первенца

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Более 30 тыс. семей на Дальнем Востоке уже получили выплаты за рождение первенца, 8 тыс. получили материнский капитал. Об этом сообщил во вторник министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

"Безусловно, на Дальнем Востоке действует поддержка рождаемости. За год действия демографического пакета больше 30 тыс. семей получили выплаты за рождение первенца, 8 тыс. воспользовались выплатами регионального материнского капитала за второго и последующих детей", - сказал Козлов.

Он отметил, что для многодетных семей на Дальнем Востоке действует ипотека под 5%, для молодых семей - ипотека под 2%. "За восемь месяцев больше 9 тыс. человек взяли кредиты и справляют новоселье", - отметил министр.