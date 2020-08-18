Мишустин попросил экологов из Приморья подарить его сыну книгу о выживании в дикой природе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с получателями "дальневосточных гектаров" в Благовещенске попросил экологов из Приморья подарить его сыну книгу о правилах выживания в дикой природе. Одна из инициаторов проекта "Лесная школа "Вероника", которую создают получатели участков в районе горы Пидан, Наталья Бугаец оставила на издании дарственную надпись.

Встреча председателя правительства РФ с участниками программ "Дальневосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар" состоялась во вторник в Благовещенске. Бугаец сообщила премьеру о том, что вместе с друзьями получила 20 гектаров земли для лесной школы, которая будет развивать экологическое просвещение с интерактивными элементами.

"У вас в школе "Вероника" [обучают] навыкам выживания в дикой природе, есть даже целая соответствующая рекомендация для детей. Можно я вас тоже попрошу, вы мне автограф оставите для моего сынишки и отдадите книжку для того, чтобы он посмотрел, как выживать нужно в дикой природе", - обратился к экологу премьер-министр.

В официальной биографии главы кабмина отмечается, что он воспитывает троих сыновей. В беседе с Бугаец он пояснил, что книга нужна для одного из них - Михаила.

Бугаец рассказала премьеру, что вместе с друзьями получила 20 га земли для лесной школы, которая будет развивать экологическое просвещение с интерактивными элементами. Она попросила председателя правительства РФ оставить памятную надпись в дневнике своего 12-летнего сына, который недавно отпраздновал день рождения. "Дорогой Добрыня! Поздравляю тебя с днем рождения! Твоя замечательная мама скоро вернется! Удачи!" - написал Мишустин.

Цель проекта "Лесная школа "Вероника" заключается в обучении людей, отдыхающих на природе, бережному отношению к окружающей среде. В планах инициаторов школы создание академических экскурсий, аптекарского огорода и других площадок, позволяющих освоить на практике методы бережного взаимодействия с лесом и другими местами рекреации.

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