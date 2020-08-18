Власти Приморья разрешили кинозалам и театрам возобновить работу с наполняемостью до 50%

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб в Приморском крае принял решение разрешить работу мест массового отдыха, а также всех учреждений культуры, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона. Главным условием работы станет наполняемость зрительных залов до 50%.

"Возобновить свою деятельность кинозалы, театры могут при условии обеспечения санитарно-эпидемиологических требований, в числе которых дезинфекция помещений, использование средств индивидуальной защиты как посетителями, так и персоналом, "социальная дистанция", наличие отдельного входа. Так, максимальное количество посетителей одномоментно не может превышать 50% от общей вместимости помещения. Контролировать число гостей будут сотрудники и служба безопасности", - говорится в сообщении.

Рассадка посетителей в залах будет осуществляться в шахматном порядке, а кафе и бары внутри зон обслуживания смогут работать только навынос. Также организациям необходимо регулярно дезинфицировать помещения, сиденья и контактные поверхности - не реже одного раза в два часа.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, во вторник издан соответствующий приказ министерства культуры Приморского края. В нем утвержден бланк, которым учреждение уведомляем власти о готовности возобновить работу. После этого будет проведена проверка соблюдения санитарных требований.

На протяжении последних 10 дней в Приморском крае количество заболевших ежедневно практически не превышает 100 человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 8527 подтвержденных случаев коронавируса (89 за последние сутки), выздоровели 6842 пациентов, умерли - 99 человек.