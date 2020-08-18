Участника незаконной акции в поддержку Фургала арестовали на 10 суток

ХАБАРОВСК, 18 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Хабаровска на 10 суток арестовал за нарушение порядка еще одного участника несогласованных акций в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Алексей Ворсин арестован на 10 суток за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", - сказал представитель суда.

Несогласованные акции в поддержку арестованного бывшего губернатора края Фургала проходят в Хабаровском крае с 11 июля, они начались после его задержания 9 июля. По версии следствия, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Администрация Хабаровска в конце прошлой недели сообщала, что сотрудниками органов внутренних дел составлено 139 протоколов об административных правонарушениях на акциях. Судом рассмотрен 101 материал, в том числе 89 - в отношении участников акций, арестованы 13 активистов.