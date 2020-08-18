В Японии четыре вакцины от коронавируса проходят стадию доклинических испытаний

ТОКИО, 18 августа. /ТАСС/. Японские компании в настоящее время проводят доклинические испытания четырех вакцин от нового коронавируса. Об этом заявила во вторник представитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Западно-Тихоокеанском регионе, доктор Сокорро Эскаланте в ходе пресс-конференции в формате онлайн.

"К настоящему времени в Японии только одна вакцина находится на второй стадии клинических тестов. При этом еще четыре вакцины проходят доклинические исследования", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о ситуации с созданием вакцины в Японии.

Говоря о будущем производстве вакцин в Западно-Тихоокеанском регионе, Эскаланте отметила, что ряд стран, включая Австралию, Китай, Сингапур и Японию, заявили о своем желании помочь другим государствам в этой части мира, если тем не будет хватать производственных мощностей.

Клинические испытания вакцины разработки японской фармацевтической компания AnGes Inc. начались в конце июня. AnGes Inc. создала ДНК-вакцину на основе нуклеиновых кислот. Ее тесты на крысах прошли успешно, и в конце мая компания сообщила, что у грызунов выработались антитела. В настоящее время, по данным ВОЗ, по всему миру проходят клинические испытания 26 вакцин, включая российскую.

Япония ранее достигла договоренности о поставках вакцин с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Pfizer.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 21,6 млн человек, свыше 775 тыс. умерли.