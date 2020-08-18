Вакцина китайской компании Sinopharm станет доступна на рынке в декабре за $150

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Инактивированная вакцина китайской фармацевтической корпорации Sinopharm поступит в продажу на рынок в декабре этого года по цене около $150. Как заявил во вторник председатель правления, секретарь партийного комитета корпорации Лю Цзинчжэнь, это станет возможно после завершения третьей фазы клинических испытаний.

"После завершения третьей фазы международных клинических испытаний можно будет приступить к регистрации инактивированной вакцины. По нашим расчетам, к концу декабря этого года она может появиться на рынке", - приводит его слова информационный портал Sina. "По нашим прогнозам, Пекинский исследовательский институт биопрепаратов сможет производить до 120 млн инактивированных вакцин в год, еще 100 млн сможет производить Уханьский институт биопрепаратов", - добавил он.

По его словам, при введении одной инъекции вакцины, антитела вырабатываются у 97% пациентов. Однако при повторной инъекции этот показатель повышается почти до 100%. Стоимость двух инъекций вакцины составит менее 1 000 юаней (около $144 долларов).