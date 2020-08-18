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Пандемия COVID-19

Вакцина китайской компании Sinopharm станет доступна на рынке в декабре за $150

Пекинский исследовательский институт биопрепаратов сможет производить до 120 млн инактивированных вакцин в год, еще 100 млн сможет производить Уханьский институт биопрепаратов

ПЕКИН, 18 августа. /ТАСС/. Инактивированная вакцина китайской фармацевтической корпорации Sinopharm поступит в продажу на рынок в декабре этого года по цене около $150. Как заявил во вторник председатель правления, секретарь партийного комитета корпорации Лю Цзинчжэнь, это станет возможно после завершения третьей фазы клинических испытаний.

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"После завершения третьей фазы международных клинических испытаний можно будет приступить к регистрации инактивированной вакцины. По нашим расчетам, к концу декабря этого года она может появиться на рынке", - приводит его слова информационный портал Sina. "По нашим прогнозам, Пекинский исследовательский институт биопрепаратов сможет производить до 120 млн инактивированных вакцин в год, еще 100 млн сможет производить Уханьский институт биопрепаратов", - добавил он.

По его словам, при введении одной инъекции вакцины, антитела вырабатываются у 97% пациентов. Однако при повторной инъекции этот показатель повышается почти до 100%. Стоимость двух инъекций вакцины составит менее 1 000 юаней (около $144 долларов).

Теги
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