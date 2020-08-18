СМИ: Индия контактирует с Россией по поводу вакцины от коронавируса

ТАСС, 18 августа. Индия через свое посольство в Москве установило контакт с российским разработчиком вакцины "Спутник V" от коронавируса нового типа. Об этом во вторник сообщает газета The Indian Express со ссылкой на правительственные источники.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Сейчас мы ожидаем данных о безопасности и эффективности этой вакцины против COVID-19, - уточнил источник. - "Спутник-V" рассматривается в качестве одной из перспективных вакцин от коронавируса, закупки которой могут быть осуществлены Индией".

В число таких препаратов индийские эксперты включили также вакцины против COVID-19, разрабатываемые британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской Moderna-NIAID. Образцы этих вакцин сейчас находятся на разных стадиях клинических испытаний, в том числе в индийских медучреждениях. Специальная национальная группа экспертов-вирусологов в понедельник рекомендовала правительству Индии рассмотреть вопрос о возможных закупках этих препаратов.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.