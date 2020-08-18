Глава Бурятии попросил Мишустина поддержать проект дамбы в Улан-Удэ на 6,5 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 августа. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать финансированием проект по строительству дамбы в Улан-Удэ, которая сможет защитить от наводнений около 50 тыс. человек. О ситуации Цыденов рассказал во вторник во время совещания по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) в Благовещенске.

"У нас подготовлена проектная документация на защитную дамбу. Просьба поддержать проект по ее возведению. Цена вопроса - 6,5 млрд рублей на пять лет поэтапной работы", - сказал Цыденов, обращаясь к премьер-министру.

По словам главы Бурятии, сейчас в регионе изменилась гидрологическая ситуация: после периода маловодья и засухи в бассейне Байкала наблюдается большая водность. Он напомнил о наводнении в 2019 году в соседней Иркутской области.

"В прошлом году у нас 20 см оставалось до затопления, сегодня пять участков в воде, на пойму в некоторых местах вода вышла на 1,5 метра, - сказал Цыденов. - В затопляемой зоне города Улан-Удэ на сегодня 48 тыс. человек. Оценочный ущерб, который может быть причинен наводнением при отсутствии защитной дамбы, - 340 млрд рублей".

Через Улан-Удэ протекает крупная река Селенга - главный приток озера Байкал. Самое крупное наводнение в Бурятии за последнее время случилось летом 1998 года, тогда пострадали 10 тысяч человек, ущерб составил 200 млн рублей.