Путин поздравил Русское географическое общество со 175-летием

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Русское географическое общество (РГО) со 175-летием. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Отрадно, что в Российском географическом обществе с огромным уважением относятся к заветам своих предшественников, их богатейшему идейному, научному, творческому наследию. С опорой на эту историческую преемственность за последние годы большой и дружной командой РГО были реализованы многие масштабные, востребованные временем проекты в научно-исследовательской, информационной, природоохранной сферах, подготовлены интересные лекции, выставки, фильмы и печатные издания, рассказывающие о нашем бесценном историческом, культурном, духовном достоянии", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что во всех значимых инициативах участвует большая команда волонтеров и добровольцев разных возрастов и профессий. Путин назвал РГО одним из старейших обществ мира, подчеркнув, что у истоков его основания стояли выдающиеся государственные и военные деятели, ученые, путешественники, меценаты и благотворители. По его словам, именно они заложили "замечательные традиции честного, бескорыстного служения Отечеству", а также внесли вклад в развитие наиболее ключевых направлений деятельности этого общества.

Президент добавил, что РГО участвовало в организации морских и сухопутных экспедиций, уделяло внимание просветительской работе, было инициатором становления заповедного дела, а также открытия первых в стране высших учебных заведений и музеев географического профиля.

О Русском географическом обществе

Русское географическое общество (РГО) - всероссийская общественная организация. РГО было основано 18 августа (6 августа по старому стилю) 1845 г. в Санкт-Петербурге. В этот день российский император Николай I утвердил представленный учредителями первый временный устав общества.

При содействии РГО были созданы первые в России заповедники, основано первое в мире высшее учебное заведение географического профиля - Географический институт (1918 г.). Созданный в 1920 г. при Русском географическом обществе комитет Севера координировал работы по исследованию арктических территорий и освоению Северного морского пути.

РГО объединяет специалистов в области географии и смежных наук (геология, биология, история, археология, этнография), а также энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей. Членами Русского географического общества на добровольной основе могут быть совершеннолетние лица (старше 18 лет) различных национальностей, вероисповедания и места проживания, граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, а также общественные объединения. По состоянию на 2020 г. РГО насчитывает более 23,2 тыс. членов в России и за рубежом.