В России за сутки выявили 4 748 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 748, это минимум с 20 апреля. Общее количество инфицированных достигло 932 493, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Согласно данным, суточный рост третий день не превышает 0,5%. Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%), Чукотском автономном округе (0,0%), Республике Карелия (0,1), Московской области (0,2%), Забайкальском крае (0,2%),Смоленской области (0,2%), Брянской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Республике Калмыкия (0,2).

В частности, новые 693 случая выявлены в Москве, 157 - в Санкт-Петербурге, 149 - в Свердловской области, 145 - в Московской области, 128 - в Ставропольском крае.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 173 993 человека. Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 527, всего уже выздоровели 742 628 человек.

Число вылечившихся составляет 79,6% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ. В частности, за сутки были выписаны 1 155 пациентов в Москве, 230 - в Республике Чувашия, 226 - в Иркутской области, 215 - в Мурманской области, 205 - в Воронежской области.

Количество летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 132 против 55 днем ранее, всего от инфекции умерли 15 872 пациента. Доля умерших составляет 1,7% от всех инфицированных. За сутки было зарегистрировано 19 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 11 - в Москве, 9 - в Иркутской области, по 8 - в Омской области и Алтайском крае.