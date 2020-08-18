"Комсомольская правда" в Белоруссии сообщила о срыве печати номера

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Свежий номер белорусской "Комсомольской правды", первая полоса которой посвящена массовым акциям протестов в стране, не был отпечатан типографией. Об этом во вторник сообщается на странице издания в Facebook .

"Сегодня не вышел ежедневный выпуск "Комсомольской правды" в Беларуси. Причины - наша поздняя сдача номера в печать (но это не мешало отпечатать газету в последние две недели) и поломка печатной машины в типографии", - отмечено в сообщении. Издание добавило, что срочно пытается найти типографию, "которая оперативно отпечатает 20-21 тыс. экземпляров". Газета также обратилась к своим читателям и подписчикам с просьбой о поддержке.

В социальной сети размещена копия первой полосы невышедшего номера "Комсомольской правды". Главным материалом является "Воскресный мир за свободу стал самой массовой акцией в истории Белоруссии". Кроме того, на первой полосе анонсировались и другие материалы, посвященные протестам в стране