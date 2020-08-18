Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 0,98

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник незначительно снизился и составил 0,98. В Москве этот показатель уже пятый день подряд держится на отметке 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий темпы распространения заболевания, в последний раз превышал единицу 13 июля.

В шести из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель держится ниже 1. В Ханты-Мансийском автономном округе он составил 0,77, в Свердловской области - 0,92, в Красноярском крае, Иркутской и Нижегородской областях - 0,97, в Подмосковье - 0,99. В Санкт-Петербурге коэффициент все еще выше единицы и составляет 1,01. В Воронежской и Ростовской областях он зафиксирован на уровне 1,02.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.