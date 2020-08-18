МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Союз женщин России с 30-летием организации. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Объединяя в своих рядах талантливых, энергичных, обладающих глубокими профессиональными знаниями и большим творческим потенциалом женщин, ваша организация выполняет важную миссию. В тесном взаимодействии с государством она проводит многогранную, плодотворную работу, направленную на совершенствование в нашей стране демографической политики, укрепление института семьи и семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения, реализацию других, не менее значимых социальных, инфраструктурных инициатив", - говорится в поздравлении.

Президент также отметил усилия организации, которые содействуют личностной, творческой самореализации женщин, а также созданию условий для их активного участия в общественно-политической, культурной и деловой жизни России.

Союз женщин России (СЖР) - общероссийская общественно-государственная организация (до 2018 г. имела статус общественной неправительственной организации). Она была основана в 1990 г.