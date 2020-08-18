У театра Янки Купалы в Минске проходит акция в поддержку уволенного директора

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Несколько десятков человек собрались в белорусской столице у здания Национального академического театра имени Янки Купалы, директора которого Павла Латушко уволили накануне. Коллектив ожидает прибытия министра культуры страны Юрия Бондаря для переговоров, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Наши волнения остаются, и мы будем ставить ему (министру - прим. ТАСС) ультиматум, если он не возвращает нашего директора и не увольняется сам", - озвучил требования коллектива собравшимся у здания актер и режиссер театра Роман Подоляко. Он напомнил, что заявления коллектива театра об увольнении уже написаны, добавив, что они будут переданы в отдел кадров.

Сейчас у здания театра собралось несколько десятков человек в поддержку коллектива в ожидании министра. Некоторые из них держат плакаты с требованиями защитить культуру, в частности, "Искусство требует свободу!".

В целом ситуация у здания спокойная, силовиков нет.

Накануне директор театра Павел Латушко был уволен. Причина такого решения в его отношении неизвестна. После этого заявления об увольнении стали писать сотрудники театра, пояснив, что на коллектив оказывается давление, а также пообещав поддерживать всех своих коллег. Вечером у здания театра прошла акция в поддержку коллектива, в которой приняли участие несколько сотен человек. Ранее Латушко встал на защиту протестующих в Минске. Он заявил о том, что глава МВД, а также другие высокопоставленные представители силовых ведомств должны подать в отставку за действия в отношении мирных граждан.