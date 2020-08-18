Большинство российских семей используют маткапитал для улучшения жилищных условий

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Большинство российских семей используют средства материнского капитала для улучшения жилищных условий. С начала текущего года средствами материнского капитала воспользовались более 556 тыс. семей, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтруда РФ во вторник.

"С начала года 556 978 семей воспользовались средствами материнского капитала. Чаще всего материнский капитал использовался для улучшения жилищных условий, ежемесячных выплат на второго ребенка и оплаты образования", - сказали в министерстве.

В Минтруде отметили, что 61% семей, решивших распорядиться средствами материнского капитала в этом году, использовали деньги для улучшения жилищных условий (339 тыс. семей). 28% семей (155 тыс.) оформили ежемесячную выплату на второго ребенка в размере регионального прожиточного минимума, еще 11% получателей материнского капитала направили средства на образование детей (62 тыс.).

В ведомстве напомнили, что предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок (а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось). С 2020 года право на материнский капитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок. Для семей, в которых в период с 1 января 2020 года появился первый ребенок, материнский капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей.

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется в проактивном режиме. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг. Всего с начала действия программы выдано более 10 млн сертификатов на материнский (семейный) капитал. Программа материнского капитала действует до конца 2026 года.