Врачи одной из больниц Курской области по ошибке направили живую пациентку в морг

КУРСК, 18 августа. /ТАСС/. Служебная проверка проходит в одной из больниц Курской области, работники которой по ошибке отправили в морг живую пациентку. Об этом сообщила журналистам первый замглавы комитета здравоохранения региона Ирина Забелина.

Пожилая женщина очнулась в морге Горшеченской центральной районной больницы после операции. Врачи посчитали пациентку умершей, в итоге женщина провела в морге несколько часов.

"По той информации, которая у нас есть, такие случаи недопустимы, но чтобы сделать выводы, необходимо провести проверку. По результатам проверки будут приняты решения, при необходимости и административные", - сказала Забелина.

По ее словам, в настоящее время пациентка находится в реанимации Курской областной клинической больницы в стабильно тяжелом состоянии под наблюдением медиков.