Горячая линия крымского Минтуризма начнет предоставлять информацию об отелях региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Власти Крыма расширили перечень информации, предоставляемой по горячей линии регионального Минтуризма, чтобы уберечь гостей полуострова от мошенничества в интернете при бронировании отелей и санаториев. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

С начала года в Крыму выявили 24 сайта нефункционирующих санаториев и отелей Ялты, Алушты, Евпатории и других курортов полуострова, где мошенники предлагали разместиться. От пострадавших туристов поступили 103 жалобы, которые направили в управление "Кибербезопасности" и полицию региона для возбуждения уголовных дел и блокировки сайтов.

"Горячая линия Министерства курортов и туризма Республики Крым расширила перечень предоставляемой информации. Теперь у туристов при бронировании есть возможность уточнить правомерность выбранного отеля или санатория. Специалисты горячей линии подскажут, работает ли тот или иной объект размещения в этом курортном сезоне", - говорится в сообщении.

В Минтуризма Крыма добавили, что в республике в этом сезоне работает 834 объекта размещения, взявших на себя обязательства по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора. "Стоит обращать внимание на то, соответствуют ли коды телефонных номеров региону объекта размещения, и не торопиться производить оплату, не получив подтверждения. С осторожностью нужно относиться ко всем рассылкам на электронную почту с незнакомых вам адресов, а также к рекламе, предлагающей большие скидки при полной предоплате. Как правило, в большинстве отелей для бронирования требуется частичная предоплата, полная стоимость заранее - скорее исключение", - приводятся в сообщении слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.