Суд оштрафовал больницу в Петербурге, где выявили случаи заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности в виде штрафа Городскую больницу №9, руководство которой допустило нарушения санитарных норм в период пандемии. Среди сотрудников и пациентов медицинского учреждения в мае 2020 года обнаружили случаи заражения коронавирусом, сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов города.

"Суд назначил наказание для ГБУЗ "Городская больница №9" в виде административного штрафа в размере менее минимального размера, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), - 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных заболеваний в период с 6 мая по 8 июня 2020 года специалисты установили, что воздух в больнице не обеззараживали ультрафиолетовыми облучателями рециркулярного типа, также не обеспечен запас спиртосодержащих дезинфицирующих средств, дезинфекция осуществлялась не в достаточном объеме.

В суде представитель Городской больницы №9 признал вину, пояснив, что на момент начала пандемии больница готовилась к капитальному ремонту, ей должны были выделить средства на закупку оборудования, в том числе облучателей. Однако, по словам представителя учреждения, закупить их не успели, так как средства отозвали для других учреждений здравоохранения, направленных на работу с лечением зараженных коронавирусной инфекцией.

Представитель больницы в подтверждение доводов представил суду письмо комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в ответ на обращение главного врача больницы, в котором сообщается, что в связи с ограниченным объемом целевого бюджетного финансирования расходов на капитальный ремонт учреждений здравоохранения, подведомственных комитету, предлагается рассмотреть возможность финансирования проектных работ за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности.

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, лимит расходов на капитальный ремонт Городской больницы №9 в 2020 году уменьшили на 232,9 тыс. рублей.