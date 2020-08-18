{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Севастополе умер первый медработник, заразившийся коронавирусом

По информации правительства, 65-летняя медсестра работала в "красной" зоне

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Пожилая медсестра севастопольской больницы, заразившаяся коронавирусом, умерла, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства.

"Еще один человек с подтвержденным диагнозом скончался. Это женщина 65 лет, медсестра 9-й горбольницы. Она работала в "красной" зоне. Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отеком легких", - говорится в сообщении.

В городском департаменте здравоохранения ТАСС подтвердили, что это первый в городе случай, когда после заражения коронавирусом умер медицинский работник.

Теги
РоссияСевастопольПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Переболевший COVID-19 житель Гонконга вновь заразился коронавирусом в Европе
Медики сообщили, что у 33-летнего мужчины во второй раз оказался "довольно высокий уровень вирусной нагрузки"
Читать полностью