В Севастополе умер первый медработник, заразившийся коронавирусом

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Пожилая медсестра севастопольской больницы, заразившаяся коронавирусом, умерла, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе правительства.

"Еще один человек с подтвержденным диагнозом скончался. Это женщина 65 лет, медсестра 9-й горбольницы. Она работала в "красной" зоне. Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отеком легких", - говорится в сообщении.

В городском департаменте здравоохранения ТАСС подтвердили, что это первый в городе случай, когда после заражения коронавирусом умер медицинский работник.