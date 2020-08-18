Участниками первого онлайн-квеста для абитуриентов в Петербурге стали 5 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Первый всероссийский онлайн-квест, который 28 июля запустили петербургские вузы - ИТМО и Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (СЗИУ РАНХиГС), собрал 5 тыс. участников из 275 городов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе СЗИУ РАНХиГС.

"Петербургский РАНХиГС и университет ИТМО подвели итоги первой в России диджитал-игры для выпускников школ "Киберприем-2020". Участниками проекта стали 5 тыс. абитуриентов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе вуза, в итоге квест вышел за рамки всероссийского конкурса, поскольку в нем участвовали представители из 30 стран. В результате конкурса только 20 человек, менее 1% от первоначального числа игроков, смогли решить все задания. Финалисты, набравшие максимальное количество баллов, получили звание победителей "Киберприема-2020" и ценные призы.

Ранее в пресс-службе вуза рассказали, что проект пройдет на платформе приложения "Киберприем-2020" в соцсети "ВКонтакте". Цель квеста - организовать знакомство абитуриентов с вузами в интересном и безопасном (в условиях пандемии) для них формате. Согласно легенде квеста, участникам нужно спасти мир, переживший глобальные изменения 2020-го года. Чтобы предотвратить предстоящую технологическую катастрофу и изменить ход истории, им необходимо решить несколько заданий. Подсказки и кодовые слова будут зашифрованы на информационных площадках СЗИУ РАНХиГС и Университета ИТМО (сайты, социальные сети, мессенджеры).

"Кроме того, абитуриенты разделятся на два сектора: "Красный" и "Синий". Первый объединит блестящих ораторов, обладающих гибкими навыками, эмпатией и творческим воображением, а второй станет местом сбора аналитиков нового десятилетия, способных понимать язык техники и обладающих фантастическим системным мышлением. Какой сектор и кто из игроков справится с задачей лучше остальных, станет известно во второй половине августа, тогда же организаторы планируют подвести итоги проекта", - отметили в пресс-службе СЗИУ РАНХиГС.