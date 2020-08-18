Прощание с Валентиной Легкоступовой пройдет на Троекуровском кладбище 20 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Прощание с заслуженной артисткой РФ Валентиной Легкоступовой состоится на Троекуровском кладбище в Москве 20 августа. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУП "Ритуал".

Певица умерла 14 августа в Москве в возрасте 54 лет.

"Прощание с заслуженной артисткой Российской Федерации Валентиной Легкоступовой пройдет в четверг, 20 августа, в Большом прощальном зале похоронного дома Троекурово. Гражданская панихида начнется в 12:00 и пройдет в закрытом режиме без представителей СМИ", - сообщили в пресс-службе.

Валентина Легкоступова - советская и российская эстрадная певица, заслуженная артистка России, исполнительница хита "Ягода-малина".

Шестого августа дочь артистки Анетта Бриль отвезла Легкоступову и ее супруга Юрия Фирсова в наркологическую клинику, так как обнаружила их в квартире в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ночь на 8 августа состояние певицы ухудшилось, ее перевели в другую больницу, обнаружили черепно-мозговую травму. Артистка впала в кому, ей провели операцию по удалению гематомы, сообщил ТАСС ее концертный директор Максим Екимов.

По предварительным данным, причиной смерти Легкоступовой мог стать несчастный случай. По словам мужа певицы, она получила травму, упав в ванной и ударившись головой.