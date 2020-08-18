СМИ: первый документ о регламентации умных авто на Хайнане вступит в силу 1 октября

ХАЙКОУ, 18 августа. /ТАСС/. Управление промышленности и информатизации Хайнаня совместно с региональными ведомствами транспорта и общественной безопасности подготовило первый в истории острова документ, регламентирующий эксплуатацию умных автомобилей. Как сообщила газета "Хайкоу жибао", новые правила вступят в силу с 1 октября.

По данным издания, на первом этапе меры по обеспечению контроля за проезжей частью, предназначенной для экологичных беспилотных средств передвижения, будут действовать в экспериментальном режиме. Власти планируют привлечь к проекту как можно большее число компаний, способных стимулировать формирование специальной инфраструктуры, а также развитие ряда отраслей, благодаря которым умные авто на Хайнане станут привычным для всех явлением.

Согласно решению хайнаньской администрации, если машина на автономном управлении пробудет в эксплуатации ровно год и ни разу не создаст аварийных ситуаций на дорогах, организация - владелец получит право использовать ее на скоростных автотрассах. Кроме того, умное транспортное средство должно без происшествий проехать по улицам как минимум 10 тыс. км.

Китайское правительство планирует постепенно расширять охват территории, где возможно передвижение на беспилотных авто, с учетом городского ландшафта и всевозможных рисков. На случай ДТП предусмотрены обязательные страховки, которые будут приобретаться при покупке транспортного средства.

В соответствии с официальным планом к 2030 году на Хайнане полностью исчезнут из продажи автомобили с бензиновым или дизельным двигателем. Предполагается, что за 10 лет власти обеспечат строительство 940 тыс. зарядных станций, а количество машин на альтернативных источниках энергии за то же время на острове превысит 1 млн штук.