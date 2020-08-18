В день рождения Тихановского митингующие у минского СИЗО спели детскую песню

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Митингующие, собравшиеся возле следственного изолятора №1 на улице Володарского в Минске, где, возможно, находится белорусский блогер Сергей Тихановский, муж экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, в день его рождения поют детскую песню "Пусть бегут неуклюже" из мультфильма "Крокодил Гена", сообщает во вторник корреспондент ТАСС с места событий.

Отмечается, что собравшихся перед изолятором порядка 150 человек, пришедших с красно-белыми шариками. Вскоре после исполнения песни собравшиеся у ворот СИЗО стали скандировать поздравление Тихановскому с днем рождения и запустили в небо шарики.

Светлана Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа, видеоблогера Сергея Тихановского, создателя YouTube-канала "Страна для жизни". 29 мая в Гродно по время предвыборного пикета Тихановский был задержан милицией. Он и около десятка его сторонников обвиняются в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

В Белоруссии, где 9 августа прошли выборы президента, более недели проходят массовые акции протеста несогласных с итогами голосования. В первые дни эти акции сопровождались столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. По информации МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали несколько десятков стражей порядка и протестующих. По данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником. 16 августа в Минске прошла наиболее многочисленная акция противников президента Лукашенко.