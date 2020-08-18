Первый канал, "Россия-1" и СТС впервые объединились для продвижения фильма

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Новый фильм режиссера Джаника Файзиева "Вратарь галактики" будут совместно продвигать Первый канал, "Россия-1", СТС Медиа, это беспрецедентная ситуация для индустрии. О намерении объединиться для продвижения фильма сказали главы каналов во вторник на пресс-конференции в ТАСС.

Фильм "Вратарь галактики" станет первым крупным релизом после нескольких месяцев простоя в работе кинотеатров, которые после ситуации с пандемией открылись в столице 1 августа. Фильм выйдет в прокат в День российского кино 27 августа.

"Традиционно всегда каждый из медийных холдингов вел какой-то свой проект или фильм. Впервые мы оказываемся в такой ситуации, когда внутренние сложности, связанные с конкурентными взаимоотношениями, отошли на второй план. Сейчас мы обязаны помочь нашему партнеру под названием кинематограф. Это беспрецедентный случай", - сказал гендиректор "России-1" Антон Златопольский.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заметил, что сейчас холдинги решили объединиться и выставить вперед отличную картину, чтобы поддержать ее всей индустрией. "Часто хорошие фильмы недополучают внимания не потому что они не соответствуют своим качеством, а просто их недоформатировали <...> Мне кажется, что сейчас, в [преддверии] Дня российского кино, символично, что фильм, который безусловно является мощным отечественным блокбастером на все типы аудитории, презентуется <...> в стране при поддержке больших медийных холдингов".

Глава СТС Медиа Вячеслав Муругов заметил, что поддержка холдингов обеспечит в таком составе кумулятивный эффект. "Долго мы говорили о том, что нашему кинематографу не хватает большого мощного семейного кино, особенно в жанре фантастики. И как раз это тот момент, когда мы принимаем на себя первый удар, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы это кино было замечено, и индустрия нас поддержит", - сказал Муругов.

Каналы пока не договорились, кто покажет фильм первым.

Режиссер ленты Джаник Файзиев также подчеркнул беспрецедентную поддержку фильма. "Мы все понимаем, что очень страшно оказаться в мире, в котором наши дети больше не будут ходить в кино", - добавил он.

О фильме

Действие фантастического фильма "Вратарь галактики" Джаника Файзиева развивается в Москве 2071 года. Город, не сумевший оправиться от глобальных природных катаклизмов, покрыт джунглями, над которыми возвышается огромный инопланетный корабль-стадион. Здесь проходят соревнования под названием космобол. Игру обожают жители целой галактики, кроме главного героя - парня по имени Антон, который мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Неожиданно в нем обнаруживают сверхспособности и принимают в сборную.