Первую медаль им. Даши Севастопольской присвоят умершей из-за коронавируса медсестре

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Медсестра Пелагея Мазурова, умершая из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, будет удостоена первой медали имени Даши Севастопольской. Медаль в этом году учреждена в регионе в честь героини Первой обороны Севастополя, сообщил во вторник на своей странице в Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.

Ранее в правительстве Севастополя сообщили о смерти заразившейся коронавирусом 65-летней медсестры Пелагеи Мазуровой, которая работала в "красной" зоне. Течение болезни было осложнено хроническими заболеваниями, тяжелой вирусной пневмонией и отеком легких. Это первый в городе случай, когда умер заразившийся коронавирусом медицинский работник.

"Думаю, правильно будет присвоить первую медаль Даши Севастопольской, пусть и посмертно, Пелагее Анатольевне Мазуровой", - написал Развожаев.

По его данным, Мазурова с 1973 года работала в городской больнице №9. Она была медсестрой-анестезиологом, работала в отделении анестезиологии-реанимации с 1993 года.

"Я от всего сердца хочу выразить соболезнования родным и близким. Я сегодня в Москве, лично не смогу поддержать, но по возвращении обязательно встречусь с родными и близкими. Все еще [пандемия коронавируса] продолжается, рисков еще очень много, и нам предстоит продолжать работу, очень серьезно к этому относиться", - сказал Развожаев на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, коллеги вспоминают Мазурову как очень светлого человека, отмечают, что она всегда оберегала молодых коллег в "красной зоне". "Именно про Пелагею Анатольевну можно в полной мере сказать, что она жизнь свою положила на благо пациентов. Она была примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости", - добавил глава города.

О награде

Медаль в честь героини Первой обороны Севастополя 1854-1855 годов, сестры милосердия Даши Севастопольской была учреждена 7 июля 2020 года решением Законодательного собрания города как награда за значительный вклад в оказание медицинской помощи населению города Севастополя, за милосердие и особую заботу по уходу за больными, инвалидами войны или труда.