СПЧ спросил американский офис Google о причинах блокировок YouTube-каналов российских СМИ

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев направил письмо в американский офис корпорации Google с просьбой разъяснить причины блокировок YouTube-каналов российских СМИ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба СПЧ.

Офис Google в России ранее отказался комментировать причины блокировок YouTube-каналов российских средств массовой информации по запросу СПЧ.

"Валерий Фадеев сегодня направил письмо в американский офис корпорации Google с просьбой разъяснить причины блокировок YouTube-каналов российских СМИ. Обращение СПЧ связано с тем, что в Совет поступают жалобы владельцев заблокированных каналов, которые указывают на противоправные действия администраторов YouTube", - говорится в сообщении на сайте Совета.

Отмечается, что общественность видит в немотивированном отключении ряда каналов признаки цензуры и попытки повлиять на свободу слова и свободу выражения мнений. Всего, по данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в "черный список".

Детали блокировки

Члены СПЧ обращают внимание, что, согласно правилам и практике работы YouTube, перед блокировкой канала или отдельно размещенного видео присылается соответствующее предупреждение с требованием устранить нарушения, при этом дается ссылка на конкретные пункты условий использования YouTube, которые были нарушены. "В случаях с российскими ресурсами все процедуры блокировки проходили без предварительных предупреждений со стороны администраторов. Кроме того, администрация YouTube в своих ответах на запросы не пояснила представителям СМИ, какие конкретно правила сообщества ими были нарушены и что послужило причиной блокировки и удаления их аккаунтов", - заявили в СПЧ, отметив, что во всех ответах фигурирует стандартная формула: "в соответствии с принципами сообщества и условиями пользования YouTube".

Совет, по данным пресс-службы, выражает озабоченность подобной практикой администрирования со стороны видеохостинга и просит проинформировать постоянную комиссию по свободе информации и правам журналистов в связи с какими именно нарушениями блокируются без права восстановления каналы российских СМИ и блогеров, а также почему в их отношении не соблюдается стандартная процедура предупреждения нарушений правил сообщества и условий пользования платформы YouTube.

В новость были внесены изменения (14:46 мск) - добавлены подробности.