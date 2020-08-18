Развозжаев заявил, что Севастополь готов ко второй волне пандемии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Севастополь с точки зрения административных наработок и обеспеченности ресурсами готов противостоять второй волне пандемии нового коронавируса, если она придет, однако ситуация зависит от самих горожан, сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС врио губернатора города Михаил Развожаев.

"В Севастополе с учетом цифр, которые я назвал, есть ощущение, что [ситуация с коронавирусом] не с нами происходит, хотя бывают очень тяжелые случаи. Здесь важно работать с людьми: максимальное информирование, максимальное объяснение. Это будет главный вызов на вторую волну. Административно, ресурсно мы готовы и понимаем, как это делать [бороться с вирусом]", - сказал Развожаев.

По его мнению, во многом ход второй волны коронавируса, если она случится, будет зависеть от самих людей. "Вопрос ношения маски в закрытых помещениях, выполнения простых регламентов, которые можно сделать и обезопасить себя, семью и общество", - пояснил глава Севастополя.

По данным правительства, в городе с начала пандемии новой коронавирусной инфекцией заразились 433 человека (в том числе шесть новых случаев за последние сутки), уже выздоровели 341. Умерли 13 заразившихся коронавирусом. Развожаев отметил, что за весну и начало лета, когда по всей стране наблюдался пик, в Севастополе были зарегистрированы только 150 случаев инфицирования; остальные - за те два месяца, что город принимает туристов из других регионов.