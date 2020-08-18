Глава СК РФ поручил активизировать работу по восстановлению прав обманутых дольщиков

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил активизировать работу по восстановлению прав обманутых дольщиков в ряде регионов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что проблема долгостроев остро стоит в Ленинградской, Липецкой, Московской областях и других регионах России. "Анализ ситуации показывает, что подобные нарушения прав граждан где-то связаны с определенными ошибками, просчетами при строительстве. Между тем большие объемы финансовых средств, находящиеся в обороте в сфере жилищного строительства, масштабное государственное финансирование этой отрасли привлекают внимание и многочисленных преступных групп", - добавили в ведомстве. Ряд таких проблем решается только после вмешательства следственных органов. Некоторые из обманутых дольщиков были вынуждены обращаться на личный прием к председателю СК России.

"С учетом этого председатель СК России поручил руководителям территориальных подразделений СК России промониторить ситуацию в этом направлении в своих регионах и проанализировать результаты расследуемых уголовных дел о нарушениях прав участников долевого строительства. Результаты этой работы, а также причины длительного расследования таких фактов будут заслушаны председателем в ходе отдельного совещания с участием территориальных следственных управлений СК России", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, Бастрыкин принял решение о создании специализированного подразделения по работе с поступающими на его имя обращениями. Оно будет подотчетно непосредственно ему. "В целях исключения формализма при рассмотрении обращений граждан и поверхностной оценки их доводов в ведомстве создано подразделение служебных проверок по жалобам, поступающим на имя главы ведомства", - добавили в СК. В ведомстве считают, что "такие преобразования должны повысить оперативность и качество работы с обращениями", а также "способствовать дальнейшему росту уровня доверия граждан к ведомству и другим правоохранительным органам".