Изолированная кошка и заразившийся Новак. Главное о коронавирусе за 18 августа

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 932 493 случая заражения, из них новых — 4748 (минимум с 20 апреля). За сутки умерли 132 человека, за весь период — 15 872.
- Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом, министр переносит его бессимптомно.
- Каждая шестая компания в России может сохранить удаленку после пандемии.
- В Тюмени изолировали домашнюю кошку с подтвержденным коронавирусом.
Москва
- Всего зафиксировано 253 757 случаев заражения, из них новых — 693.
Мир
- Всего зафиксировано более 21,8 млн случаев заражения, умерли более 774 тыс. человек (обновленные данные Университета Джонса Хопкинса, накануне сообщалось о более 775 тыс.).
- Житель Гонконга, переболевший COVID-19 четыре месяца назад, вновь заразился во время поездки в Европу.
- Вспышка коронавируса произошла среди китайских рабочих в Израиле.
- В ВОЗ заявили, что коллективный иммунитет не поможет победить коронавирус.