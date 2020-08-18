{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Изолированная кошка и заразившийся Новак. Главное о коронавирусе за 18 августа

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 932 493 случая заражения, из них новых — 4748 (минимум с 20 апреля). За сутки умерли 132 человека, за весь период — 15 872.
  • Глава Минэнерго России Александр Новак заразился коронавирусом, министр переносит его бессимптомно. 
  • Каждая шестая компания в России может сохранить удаленку после пандемии.
  • В Тюмени изолировали домашнюю кошку с подтвержденным коронавирусом.

Москва

  • Всего зафиксировано 253 757 случаев заражения, из них новых — 693. 

Мир

  • Всего зафиксировано более 21,8 млн случаев заражения, умерли более 774 тыс. человек (обновленные данные Университета Джонса Хопкинса, накануне сообщалось о более 775 тыс.).
  • Житель Гонконга, переболевший COVID-19 четыре месяца назад, вновь заразился во время поездки в Европу. 
  • Вспышка коронавируса произошла среди китайских рабочих в Израиле.
  • В ВОЗ заявили, что коллективный иммунитет не поможет победить коронавирус.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Крымском музтеатре представили мюзикл "Человек-амфибия"
Актеры готовили постановку на самоизоляции
Читать полностью