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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что коллективный иммунитет не поможет победить коронавирус

В организации заявили, что мировому сообществу необходимо сосредоточиться на поиске дополнительных мер, которые позволили бы ограничить распространение коронавируса

ЖЕНЕВА, 18 августа. /ТАСС/. Коллективный иммунитет не поможет побороть болезнь, вызываемую коронавирусом нового типа. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Мы еще очень далеки от уровня иммунитета, позволяющего победить COVID-19. Коллективный иммунитет - это не то решение, которое может стать нашим спасением", - отметил Райан, добавив, что сейчас мировому сообществу необходимо сосредоточиться на поиске дополнительных мер, которые позволили бы ограничить распространение коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 21,8 млн человек, около 775 тыс. умерли.

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